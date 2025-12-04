Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року
Нині триває 1380-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Українські воїни відбили 45 ворожих атак на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дрон-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 14 атак в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 12 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1380-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1374-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року
28 листопада, 08:14
Ситуація на фронті 23 листопада
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
23 листопада, 22:47
Нелю Штепу судять з 2014 року
Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи
23 листопада, 17:28
Нині триває 1366-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року
20 листопада, 08:26
Нині триває 1360-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року
14 листопада, 08:12
У Росії дрони атакували нафтохімічний завод
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
12 листопада, 11:24
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
Пошкодження енергетичних об’єктів і віялові відключення електроенергії мають ланцюговий ефект, який відчувають і військові
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
9 листопада, 19:45

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 грудня 2025
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua