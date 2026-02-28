Масштабна аварія біля Івано-Франківська: зіткнулися чотири автівки, загинула дитина

Обставини аварії та особи водіїв і постраждалих на місці встановлюють слідчі

У суботу, 28 лютого, на Прикарпатті трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед них дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Аварія трапилася близько 18:00 на вулиці Степана Бандери у селі Драгомирчани біля Івано-Франківська. Серед постраждалих – ще четверо учасників пригоди.

«Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували двох постраждалих із понівечених машин та вжили заходів, щоб не допустити пожежі», – зазначили у Службі з надзвичайних ситуацій.

У поліції додали, що загинули пасажирка 1992 року народження та 9-річна дитина.

Нагадаємо, що на одному із залізничних переїздів у Чернівецькій області зіштовхнулися тепловоз та легковий автомобіль. ДТП сталася у межах села Дубівці. Внаслідок аварії водій авто загинув.

Також у Полтавському районі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса, який з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії травмувалися діти.