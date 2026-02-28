Головна Країна Події в Україні
Буданов назвав головний успіх росіян узимку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
фото: скріншот із відео

Росія бреше про захоплення Куп’янська та інших міст, аби приховати свої мінімальні територіальні здобутки за зиму

Попри концентрацію величезних сил, зимовий наступ не приніс російським окупантам бажаних результатів на полі бою. Щоб приховати свої провали, ворог вдається до масованого енергетичного терору та безпрецедентної інформаційної брехні. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Оцінюючи результати зимової кампанії агресора, очільник ОП підкреслив, що успіхи ворога «на землі» є критично малими.

«Територіальні здобутки в них мізерні. Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили», – зазначив Буданов.

Водночас він визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство іншим шляхом – руйнуючи критичну інфраструктуру. Окупанти дійсно досягли певного прогресу в знищенні нашої енергетичної системи, наслідки якого відчуває на собі кожен українець. Проте, за словами Буданова, цей фактор впливу поступово сходитиме нанівець із приходом весняного тепла.

Окремо керівник ОП прокоментував заяви російської сторони щодо нібито взяття під контроль низки українських міст. Журналісти нагадали, що росіяни неодноразово заявляли про захоплення Куп’янська, а також хизувалися присутністю у Мирнограді та Покровську, зосередивши на цьому напрямку угруповання до 170 тисяч військових. Ця брехня активно використовується ворогом, зокрема, як важіль тиску під час міжнародних переговорів.

Він наголосив, що розповіді про п’ятиразове взяття Куп’янська чи інших міст – це очевидна пропаганда, що розбивається об реальні карти бойових дій.

«Це просто факт. Але є ж теж факти, що ми все ж таки постійно боремося. Це теж факт. Ми не можемо цього не визнавати», – додав очільник ОП.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.

Теги: росія окупанти пропаганда Україна Кирило Буданов ворог наступ росіяни

