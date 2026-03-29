Лінія фронту станом на 29 березня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 29 березня
фото: Генштаб ЗСУ

29 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5944 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

29 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили десять ворожих штурмів у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

Противник тричі намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Два боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районах Рай–Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають донині.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти дев’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське. Одне боєзіткнення триває. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося десять атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку

Штурмові дії ворога не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1495-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Ситуація на фронті 27 березня
Лінія фронту станом на 27 березня 2026. Зведення Генштабу
27 березня, 22:16
У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Денис Пушилін та Сергій Кірієнко прошлися зруйнованими вулицями Мирнограда
Соратник Путіна та ватажок «ДНР» у бронежилетах осоромилися в окупованому Мирнограді
18 березня, 16:16
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Як Орбан перетворив Україну на головну страшилку угорських виборів
11 березня, 12:29
Під російськими ударами опинилася цивільна інфраструктура
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
8 березня, 10:03
Наступний етап обміну відбудеться 6 березня
Україна провела обмін полоненими з Росією
5 березня, 14:57
Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися після загибелі військових США
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані
2 березня, 08:09
Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
28 лютого, 23:47

Авіаудар по Краматорську: троє загиблих, серед них – дитина
Авіаудар по Краматорську: троє загиблих, серед них – дитина
Лінія фронту станом на 29 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 березня 2026. Зведення Генштабу
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
