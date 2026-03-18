Соратник Путіна та ватажок «ДНР» у бронежилетах осоромилися в окупованому Мирнограді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Денис Пушилін та Сергій Кірієнко прошлися зруйнованими вулицями Мирнограда
фото: скриншот із соцмререж

Пропагандисти показали руйнівні наслідки власної окупації 

Очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін та перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко відвідали тимчасово окупований Росією Мирноград Донецької області. Пропагандисти показалися на тлі зруйнованого міста та водночас осоромилися, пише «Главком». 

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін та соратник Путіна Сергій Кирієнко похвалилися у мережі своїм візитом до зруйнованого вщент Мирнограда Донецької області. З’явилося відео того, як вони ходять понівеченими вулицями міста.

Під час свого візиту окупанти осоромилися через важкі бронежилети. На відео можна побачити, як доларовий мільйонер Кирієнко надів на себе стільки броні, що ледь міг рухатися. Йому було доволі складно встигати за військовими, враховуючи вагу захисту.

У розмові росіян на відео можна почути фрази про те, що вони «звільнили місто». Ба більше, вони заявили, що місцеві мешканці допомагали їм їжею та водою, ховали поранених окупантів, коли вони «звільняли» місто. 

Пушилін та Кирієнко приїхали в окупований Мирноград
Пушилін та Кирієнко приїхали в окупований Мирноград
фото: скриншот із відкритих джерел

За їхніми словами, у місті з 50 тис. мешканців залишилося 1600, більшість з них це літні люди. Водночас на відео не знайти жодної вцілілої будівлі, будинка чи церкви. Всі вулиці понівечені та знищені руками самих же росіян. На одному з кадрів Пушилін, Кірієнко та військові привіталися з місцевим мешканцем та запропонували йому їжу та цигарки, а також заговорили з пенсіонером про російську пенсію. Чоловік у відповідь окупантам подякував та побажав успіхів.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що нібито перемога Росії у війні проти України вже не за горами. «Перемога не за горами, ми це відчуваємо. Завдяки стійкості мешканців Донбасу, завдяки російському духу наших воїнів, які на полях битв щодня просувають лінію фронту і наближають цю перемогу. Ми відчуваємо, що перемога наближається», – сказав окупант.

До слова, ситуація на Покровському напрямку станом на 26 лютого 2026 року була критично напруженою. Противник активізував зусилля з оточення Покровська та Мирнограда. Повдомлялося, що Сили оборони  протидіють цим намірам ворога. 

Теги: окупанти Донбас окупація

