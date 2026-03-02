Головна Світ Політика
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані
Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися після загибелі військових США
скріншот з відео

Президент заявив про трьох загиблих та допустив зростання втрат під час операції «Епічна лють»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час військової операції проти Ірану загинули троє американських військовослужбовців, і заявив, що кількість жертв може зрости до завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Трампа щодо перебігу військової операції.

Напередодні американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою. «Ми молимося за повне одужання поранених і висловлюємо нашу величезну любов і вічну вдячність родинам загиблих. На жаль, їх, ймовірно, буде ще більше. Доки це не закінчиться, так і буде. Ймовірно, буде ще більше, але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося», – заявив президент США.

Також Трамп наголосив, що Сполучені Штати відреагують на загибель своїх військових. «Ми помстимося за їхню смерть і завдамо найсуворішого удару терористам, які розпочали війну проти цивілізації», – зазначив він.

Нагадаємо, що у Кувейті розбився американський винищувач F-15. Пілот літака катапультувався та вижив.

Вранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про початок «превентивного удару» по Ірану. Невдовзі після цієї заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака відбулася на тлі неодноразових попереджень з боку США та Ізраїлю про готовність завдати нового удару в разі продовження Іраном розвитку ядерної та ракетної програм.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно повідомив про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, охарактеризувавши його як одного з найжорсткіших діячів сучасної історії.

