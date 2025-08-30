Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

28 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 – безповоротно. Знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. 11 боєзіткнень триває дотепер.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили три атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні.

