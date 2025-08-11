Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1265-й день повномасштабної війни

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 серпня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

На цьому напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив шість атак на позиції наших військ, один бій ще триває. Бої точилися в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили чотири спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб фронт ЗСУ ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1263-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2025 року
9 серпня, 08:22
Курська операція підняла імідж України у всьому світі, наголошує Олег Апостол
Річниця Курської операції. Генерал Апостол пояснив її стратегічне значення
6 серпня, 10:58
Ситуація на фронті 2 серпня
Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу
2 серпня, 23:12
Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ та САП
Відновлення незалежності НАБУ і САП та 15 загиблих в Києві. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
28 липня, 10:35
Президент України – не просто прізвище, це – символ нашої боротьби
Про Президента Зеленського
27 липня, 17:35
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року
26 липня, 08:30
Ігор Швайка наголосив, що багато працівників ТЦК мають бойовий досвід
Центр рекрутингу пояснив, чому працівники ТЦК відвідують масові заходи
23 липня, 11:05
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року
14 липня, 08:16

Події в Україні

Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 серпня 2025. Зведення Генштабу
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині
Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
40K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
8504
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2900
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2240
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua