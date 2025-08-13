Головна Країна Суспільство
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
У війську потрібні не тільки бойові посади
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Найбільше в ЗСУ шукають людей на бойові посади, однак існують й зовсім неочікувані пропозиції

Очікувано, що в Збройних Силах України йде пошук на такі посади як снайпер, оператор БпЛА, бойовий медик або ж кухар. Однак деякі бригади шукають вузькопрофільних і незвичних спеціалістів,  «Главком» підібрав топ таких вакансій. 

Начальник лазні

Наприклад, 157-ма окрема механізована бригада Сухопутних військ шукає начальника лазні. Фахівець буде керувати й організовувати роботу польової лазні та забезпечувати санітарно-гігієнічних потреб військовослужбовців, контроль за їхньою безпекою. Серед вимог – повна загальна середня освіта, придатність до військової служби за висновком ВЛК та наявність звання сержантського складу. За це військовий буде отримувати заробітну платню від 21 000 гривень та гарантовані законом пільги. 

В ЗСУ потребують начальника лазні
В ЗСУ потребують начальника лазні
фото: glavcom.ua
Вакансія начальника лазні
Вакансія начальника лазні
фото: glavcom.ua

Відеооператор

 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» потребує відеооператора. До його обов'язків буде входити організація та проведення зйомок, зокрема інтерв’ю та фотозйомка. Серед вимог до майбутнього працівника – досвід роботи відеооператором від 3 років, гарні комунікативні навички та водійське посвідчення. Йому обіцяють заробітну платню від 40 тис., 15 днів офіційної відпустки кожні 6 місяців та мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом.

Вакансія відеооператора в ЗСУ
Вакансія відеооператора в ЗСУ
фото: glavcom.ua
Вакансія відеооператора в ЗСУ
Вакансія відеооператора в ЗСУ
фото: glavcom.ua

Режисер монтажу

20-й окремому полку безпілотних систем Сухопутних військ не вистачає режисера монтажу. Він буде створювати відеоролики переважно з матеріалів запису бойових дій та брати участь в знімальному процесі як оператор чи хелпер (за потреби). Кандидат повинен мати релевантний досвід роботи, мати навички роботи з технікою для зйомки та володіти певними програмами. За це працівник отримуватиме зарплату від 20 тис. до 120 тис. грн та щорічну відпустку.

Вакансія режисера монтажу
Вакансія режисера монтажу
фото: glavcom.ua
Вакансія режисера монтажу
Вакансія режисера монтажу
фото: glavcom.ua

Машиніст екскаватора

У 63-ту окрему механізовану бригаду потрібен машиніст екскаватора. Він повинен вміти управляти автомобілем, виконувати за його допомогою земляні роботи та дотримуватись норм і правил безпеки під час роботи з технікою. Людина повинна мати посвідчення тракториста-машиніста відповідної категорії, водійське посвідчення категорій В та бути повнолітньою. Їй обіцяють заробітну платню від 25 тис. до 125 тис. грн, своєчасні ротації та відпустки, щорічну відпустку 30 діб зі збереженням грошового забезпечення.

Вакансія машиніста екскаватора
Вакансія машиніста екскаватора
glavcom.ua
Вакансія машиніста екскаватора в ЗСУ
Вакансія машиніста екскаватора в ЗСУ
фото: glavcom.ua

Перекладач з англійської, іспанської, португальської мов

92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка Сухопутних військ шукає перекладача з англійської, іспанської, португальської мов для спілкування ними з військовослужбовцями. Серед вимог – знання мов на рівні носія, повноліття, придатність до військової служби за станом здоровʼя і морально-психологічними якостями та готовність працювати в зоні активних бойових дій. За це особі обіцяють заробітну платню від 20 тис. до 120 тис. грн. 

Вакансія перекладача
Вакансія перекладача
фото: glavcom.ua
Вакансія перекладача в ЗСУ
Вакансія перекладача в ЗСУ
фото: glavcom.ua

Рекрутер

З метою пошуку кандидатів для проходження військової служби в 22–ій окремій механізованій бригаді Сухопутних Військ потребують рекрутера. Він буде проводити співбесіди, повертати військовослужбовців з СЗЧ, співпрацювати з ТЦК та СП, ВСП й рекрутинговими центрами. Кандидат має бути повнолітнім, бажано з водійським посвідченням категорії В та наявністю власного авто. Йому за роботу обіцяють заробітну плату від 21 000 гривень на місяць, премії, забезпечення проживанням, харчуванням та медичною допомогою.

Вакансія рекрутера
Вакансія рекрутера
фото: glavcom.ua
Вакансія рекрутера в ЗСУ
Вакансія рекрутера в ЗСУ
фото: glavcom.ua

Діловод

Для підготовки проєктів наказів, проведення службових та спеціальних розслідувань та роботи з електронними базами даних у 2-му стрілецькому батальйоні 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи Сухопутних Військ шукають діловода. Він повинен бути повнолітнім, вміти працювати з ПК та бути придатним до військової служби. Діловода забезпечуватимуть харчуванням, щорічною основною відпусткою та грошовим забезпеченням.

Вакансія діловода в ЗСУ
Вакансія діловода в ЗСУ
фото: glavcom.ua
Вакансія діловода в ЗСУ
Вакансія діловода в ЗСУ
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, нещодавно Київська служба зайнятості проаналізувала, хто найчастіше звертається по допомогу у пошуку нових кар’єрних можливостей. На основі отриманих результатів було складено детальний портрет середнього безробітного у столиці,

