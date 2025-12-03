Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3409 дронів-камікадзе та здійснили 3447 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

3 грудня станом на 22:00 відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни вже знешкодили 78 окупантів, із них 48 – безповоротно. Знищено 13 безпілотних літальних апаратів, три наземних роботизованих коплекси, шість засобів зв’язку, один мотоцикл, дві одиниці спеціальної техніки, шість засобів радіоелектронної боротьби, також пошкоджено артилерійську систему, автомобіль, окрім цього уражено 16 укриттів ворожої піхоти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник здійснив 162 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 15 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне та в напрямку населеного пункту Ставки. На даний час точиться два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення з противником в районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 29 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. На даний час триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 14 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук, Добропілля й Варварівки.

Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1379-й день повномасштабної війни в Україні.

