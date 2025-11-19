Головна Країна Події в Україні
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти

glavcom.ua
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
фото: ДСНС

Загалом росіяни застосували під час удару по Україні 524 ракет та безпілотників

У ніч на 19 листопада Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом окупанти застосували 524 ракет та безпілотників різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під час масованої атаки російські війська запустили:

  • 476 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – тимчасово окупований Крим (близько 300 із них – «шахеди»);
  • 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська області);
  • сім крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • одну балістична ракета «Іскандер-М» (район пуску: Ростовська область).

Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина. За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 483 повітряні цілі:

  • 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • сім крилатих ракет «Калібр».

Наразі зафіксовано влучання семи ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння уламків на шістьох.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.

