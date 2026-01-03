На окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії»

Росіяни вибудовують механізм занурення українських дітей у мілітарну культуру країни-агресора

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на молодь. За повідомленням Центру протидії дезінформації, місцеве псевдоміністерство освіти офіційно уклало угоду про взаємодію з російським рухом «Юнармія». Цей документ закріплює спільну діяльність у напрямку так званого «військово-патріотичного виховання» та підготовки підлітків до служби в армії. Про це пише «Главком».

Фактично йдеться про вибудовування системного механізму занурення українських дітей у мілітарну культуру країни-агресора. Окупаційні медіа вже поширюють інформацію про те, що до лав організації вступили понад 250 неповнолітніх жителів регіону. Російська пропаганда відкрито називає цих дітей «майбутніми захисниками Росії», що підтверджує наміри ворога використовувати підростаюче покоління як мобілізаційний ресурс.

У ЦПД підкреслюють, що такі дії є частиною загальної трансформації освітньої системи на загарбаних територіях. Школи перестають бути місцем здобуття знань, перетворюючись на інструменти війни. Впроваджуючи практики, аналогічні російським, окупанти розглядають українських школярів виключно як потенційне поповнення для своєї армії в майбутньому.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.