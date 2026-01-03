Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 497 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 750 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб;
  • танків – 11 497 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од;
  • артилерійських систем – 35 744 (+24) од;
  • РСЗВ – 1 590 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 267 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од;
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 688 (+101) од;
  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1410-й день повномасштабної війни в Україні.

В районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
3 грудня, 2025, 13:45
Ситуація на фронті 7 грудня
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
7 грудня, 2025, 22:13
Ситуація на фронті 12 грудня
Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу
12 грудня, 2025, 22:59
Нині триває 1387-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
11 грудня, 2025, 09:35
Нині триває 1395-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2025 року
19 грудня, 2025, 08:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 469 танків
Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 грудня, 2025, 07:07
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 449 танків
Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 грудня, 2025, 06:55
Нині триває 1402-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 08:11
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
Вчора, 18:19

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
На окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії»
На окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії»
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2026

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
