Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11259 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;
  • танків – 11259 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33671 (+43) од;
  • РСЗВ – 1520 (+0) од;
  • засоби ППО – 1227 (+2) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);
  • крилаті ракети – 3859 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1330-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна втрати

