Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;
- танків – 11259 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;
- артилерійських систем – 33671 (+43) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+2) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Нагадаємо, триває 1330-й день повномасштабної війни в Україні.
