Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 10 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб;
- танків – 11246 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23339 (+14) од;
- артилерійських систем – 33547 (+13) од;
- РСЗВ – 1517 (+0) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254);
- крилаті ракети – 3841 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70);
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Нагадаємо, триває 1325-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0