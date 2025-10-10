Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1325-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 10 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб;
  • танків – 11246 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23339 (+14) од;
  • артилерійських систем – 33547 (+13) од;
  • РСЗВ – 1517 (+0) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254);
  • крилаті ракети – 3841 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70);
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).
Нагадаємо, триває 1325-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб втрати

