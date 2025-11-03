Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога станом на 3 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 321 танк
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб
  • танків – 11 321 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
  • спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні.

