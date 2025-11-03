Втрати ворога станом на 3 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб
- танків – 11 321 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 207 (+45) од.
- РСЗВ – 1 534 (+0) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+1) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од.
- спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні.
