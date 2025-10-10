У Києві збільшено кількість нарядів поліції

У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки

У поліції Києва наголосили, що ситуація у місті контрольована

Наразі збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія «102» працює у цілодобовому режимі та приймає виклики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії.

У поліції наголосили, що безпека столиці залишається головним завданням для поліції і наразі ситуація контрольована.

Також у поліції нагадали, що у разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:

Чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві - (063) 445-86-64 (вул. Володимирська, 15)

Чергова частина Голосіївського управління поліції - (063) 445-79-73 (вул. Голосіївська, 15)

Чергова частина Дарницького управління поліції - (073) 572-70-02 (вул. Олександра Кошиця, 3а)

Чергова частина Деснянського управління поліції - (063) 445-80-14 (вул. вул. Рональда Рейгана, 9Б)

Чергова частина Дніпровського управління поліції – (063) 445-80-67 (вул. Вінстона Черчилля, 2)

Чергова частина Оболонського управління поліції - (063) 445-81-60 (вул. Героїв полку «Азов», 2А)

Чергова частина Подільського управління поліції - (063) 431-73-74; (вул. Хорива, 20)

Чергова частина Печерського управління поліції - (063) 445-82-94 (вул. Князів Острозьких, 30)

Чергова частина Святошинського управління поліції - (063) 445-83-57 (Берестейський проспект, 109)

Чергова частина Солом’янського управління поліції - (063) 445-83-62 (пр. Повітряних Сил, 49)

Чергова частина Шевченківського управління поліції - (063) 445-84-85 (вул. Герцена, 9 )

Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту - (063) 445-85-08

Чергова частина управління поліції в метрополітені - (063) 445-85-15 (м. Київ, вул. Ярославська, 20)

Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (063) 445-85-23 (вул. Електриків, 25-ж)

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ.