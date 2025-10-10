Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві збільшено кількість нарядів поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
фото: Національна поліція України/Facebook

У поліції Києва наголосили, що ситуація у місті контрольована

Наразі збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія «102» працює у цілодобовому режимі та приймає виклики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії.  

У поліції наголосили, що безпека столиці залишається головним завданням для поліції і наразі ситуація контрольована.

Також у поліції нагадали, що у разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:

  • Чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві - (063) 445-86-64 (вул. Володимирська, 15)
  • Чергова частина Голосіївського управління поліції - (063) 445-79-73 (вул. Голосіївська, 15)
  • Чергова частина Дарницького управління поліції - (073) 572-70-02 (вул. Олександра Кошиця, 3а)
  • Чергова частина Деснянського управління поліції - (063) 445-80-14 (вул. вул. Рональда Рейгана, 9Б)
  • Чергова частина Дніпровського управління поліції – (063) 445-80-67 (вул. Вінстона Черчилля, 2)
  • Чергова частина Оболонського управління поліції - (063) 445-81-60 (вул. Героїв полку «Азов», 2А)
  • Чергова частина Подільського управління поліції - (063) 431-73-74; (вул. Хорива, 20)
  • Чергова частина Печерського управління поліції - (063) 445-82-94 (вул. Князів Острозьких, 30)
  • Чергова частина Святошинського управління поліції - (063) 445-83-57 (Берестейський проспект, 109)
  • Чергова частина Солом’янського управління поліції - (063) 445-83-62 (пр. Повітряних Сил, 49)
  • Чергова частина Шевченківського управління поліції - (063) 445-84-85 (вул. Герцена, 9 )
  • Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту - (063) 445-85-08
  • Чергова частина управління поліції в метрополітені - (063) 445-85-15 (м. Київ, вул. Ярославська, 20)
  • Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (063) 445-85-23 (вул. Електриків, 25-ж) 

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ. 

Читайте також:

Теги: окупанти Київщина поліція столиця відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Вчора, 08:29
Пожежа після дронової атаки спалахнула у Фастівському районі
На Фастівщині внаслідок нічної атаки горіли автівки
6 жовтня, 09:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11235 танків
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 жовтня, 07:36
Ситуація на фронті 4 жовтня
Лінія фронту станом на 4 жовтня 2025. Зведення Генштабу
4 жовтня, 22:24
ЦНС: Росія, знищивши майбутнє Луганщини, намагається повернути його в минуле
На окупованій Луганщині окупанти створюють «стахановський рух»
29 вересня, 05:46
Продовольчий дефіцит зростає через намагання росіян стримати ріст цін
На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів
28 вересня, 07:59
Хуліган, окрім витівки з пивом, ще лаявся у бік патрульного
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
19 вересня, 18:00
Внаслідок ДТП 71-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці події
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист
18 вересня, 08:22
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
11 вересня, 08:20

Новини

Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду для змиву в туалетах (фото)
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду для змиву в туалетах (фото)
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua