Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу

30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення

Противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп'янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка. На даний момент один бій триває.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 10 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Аагресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка. Наразі бої точаться у трьох локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду й Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Окупанти двічі намагалися йти вперед в районі Антонівського мосту, але безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.