Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення

Противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка. На даний момент один бій триває.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 10 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Аагресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка. Наразі бої точаться у трьох локаціях.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду й Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Окупанти двічі намагалися йти вперед в районі Антонівського мосту, але безрезультатно.

Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.

