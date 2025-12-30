Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 841 бойову броньовану машину
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб
  • танків – 11 477 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 589 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 582 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.
  • спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.
Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.

