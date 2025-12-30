Втрати ворога станом на 30 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 30 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб
- танків – 11 477 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 589 (+19) од.
- РСЗВ – 1 582 (+1) од.
- засоби ППО – 1 264 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.
- спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0