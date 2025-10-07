Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11238 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб;
  • танків – 11238 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23319 (+6) од;
  • артилерійських систем – 33493 (+29) од;
  • РСЗВ – 1516 (+0) од;
  • засоби ППО – 1224 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338);
  • крилаті ракети – 3841 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79);
  • спеціальна техніка – 3973 (+2).
Нагадаємо, триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.

