Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб;
- танків – 11238 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23319 (+6) од;
- артилерійських систем – 33493 (+29) од;
- РСЗВ – 1516 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338);
- крилаті ракети – 3841 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79);
- спеціальна техніка – 3973 (+2).
Нагадаємо, триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.
