Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist

Російські окупанти під час свого просування Україною зазнають значних втрат

За умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років. Як інформує «Главком», про це повідомило видання The Economist.

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.

Якщо такі ж «успіхи» російська армія демонструватиме й надалі, то плани Кремля захопити всю Україну можуть здійснитися щонайменше через 103 роки. Остаточно окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області РФ зможе не раніше червня 2030 року.

Аналітики видання зазначили, що російські окупанти під час свого просування Україною зазнають значних втрат.

Водночас Україна навіть у найскептичнішому сценарії втрачає бійці у співвідношенні «один до п’яти».

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними, і українцям варто готуватися до різних викликів.

Також нардеп Роман Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан одразу скасовувати не будуть. Країна зберігатиме велику армію, а демобілізація військових відбуватиметься поступово. Відновити довоєнну чисельність армії у 250 тисяч військових буде неможливо, тому Україні потрібна постійна готовність до реагування на загрози.



До слова, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що мобілізація в Україні не припиниться навіть у разі укладення припинення вогню. Він пояснив, що Збройні сили повинні залишатися готовими до виконання завдань, а звільнити всіх військових, які служать з 2022 року, наразі неможливо.