Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

31 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 95 – безповоротно. Також знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, дві антени управляння БпЛА та 31 безпілотний літальний, пошкоджено два автомобілі та шість укриттів для особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

Нагадаємо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.