Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 31 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

31 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 95 – безповоротно. Також знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, дві антени управляння БпЛА та 31 безпілотний літальний, пошкоджено два автомобілі та шість укриттів для особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.

