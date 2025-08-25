Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1279-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області; Білогір’я Запорізької області; Наддніпрянське, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ поблизу населеного пункту Приморське.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року фото 10

Як відомо, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.

