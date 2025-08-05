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Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1259-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 серпня станом на 22:00 відбулося 11 3бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Фиголівки.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Бої не вщухають у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дві штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Сіверська.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки. Бої тривають у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ окупанти фронт

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