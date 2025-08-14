Головна Гроші Економіка
РФ вивезла з окупованих територій 2,5 млн тон пшениці з нового врожаю

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
РФ вивезла з окупованих територій 2,5 млн тон пшениці з нового врожаю
Росія вивозить українське зерно з ТОТ
фото: Україна молода

Російські окупанти контролюють сільгосппідприємства і блокують доступ фермерів до їх продукції

Російські окупаційні вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у РФ близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

«Кремль навіть у власних пропагандистських зведеннях визнає, що так звані «нові регіони» поповнили російські запаси зерна, попри посуху», – йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що цей факт свідчить про масштабне мародерство. Річ в тім, що ворог повністю контролює місцеві сільгосппідприємства та не допускають українських фермерів до їхньої продукції.

Центр національного спротиву наголосив, що Росія розглядає продовольчі ресурси тимчасово окупованих територій України як військовий трофей та засіб тиску. Там додали, що подібні дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і мають ознаки воєнного злочину.

За словами заступника міністра економіки України Тараса Висоцького, з 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна. Розвідувальні служби України виявили, що вирощену на тимчасово окупованих територіях пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря. І коли вже вона вирушає на експорт, відстежити походження зерна після цього неможливо. 

Додамо, що з початку війни понад 130 млн тонн вантажів було перевезено українським морським коридором й 81 млн тонн з цього обсягу є аграрною продукцією. Українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких постачання морем залишаються єдиним можливим маршрутом – від країн Азії до Латинської Америки.

Водночас польські логістичні компанії, зокрема CSL, заявляють про значні збитки через відсутність українського зерна, що мало б прямувати транзитом через польські порти та перевантажувальні термінали. Президентка CSL Лаура Головач заявила, що імпорт українських зернових культур не відбувається вже понад рік, що негативно позначається на економіці країни.

