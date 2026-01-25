Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 25 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 25 січня втратила:
- особового складу – близько 1 232 090 (+1020) осіб.
- танків – 11 605 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од.
- артилерійських систем – 36 612 (+32) од.
- РСЗВ – 1 624 (+1) од.
- засоби ППО – 1 286 (+3) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+15) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115) од.
- спеціальна техніка – 4 050 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1432-й день повномасштабної війни в Україні.
