Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 17 січня
фото: Генштаб ЗСУ

17 січня на фронті відбулося 117 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 січня на фронті відбулося 117 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Свято-Покровського.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського. Ворожа авіація завдала авіаударів по Одарівці та Жовтій Кручі.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під ворожими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1424-й день повномасштабної війни в Україні.

