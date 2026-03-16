Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині невідомі пошкодили будинок капелана ПЦУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині невідомі пошкодили будинок капелана ПЦУ
Зловмисники пошкодили вхідні двері на подвір’ї священника
фото: Facebook/Буковинський дзвін ПЦУ

Інцидент стався в той час, коли капелан перебував у зоні бойових дій

У селі Задубрівка Чернівецького району вчинено напад на будинок капелана Православної церкви, протоієрея Назарія Гагалюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільноту «Буковинський дзвін ПЦУ».

Повідомляється, що невідомі пошкодили вхідні двері на подвір’ї священника. Інцидент стався, коли священнослужитель перебував у складі підрозділу на лінії бойового зіткнення.

На Буковині невідомі пошкодили будинок капелана ПЦУ фото 1
Пошкоджені двері будинку
Пошкоджені двері будинку
фото: Facebook/Буковинський дзвін ПЦУ

Зазначається, що за даним фактом Національна поліція проводить відповідні слідчі дії.

Назарій Гагалюк – військовий капелан із Чернівців, який з 2018 року регулярно їздить на фронт до українських військових. Він проводить літургії, виконує таїнства та надає духовну підтримку захисникам, допомагаючи їм зберігати моральний дух на передовій.

Як повідомляв «Главком», на ресурсі з пошуку вакансій Work.ua було розміщено десяток пропозицій від військових частин та Центру рекрутингу української армії на заповнення посад військових капеланів та їхніх помічників. Зарплата коливається від 15 тис. грн до понад 100 тис. грн у місяць.

Під час аналізу цих оголошень виявлено кілька нюансів: у війську хочуть бачити капеланів із досвідом роботи священнослужителем більше року і вищою духовною освітою. А ще кругом є жорстка вимога – кандидат у капелани не повинен мати жодних зв’язків із релігійними організаціями, афільованими з РПЦ.

У коментарі «Главкому» керівник релігійної організації Української православної церкви Київського патріархату Ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» в Оболонському районі Києва Віктор Мілейко зазначив: серед його знайомих є священники, котрі, з одного боку, офіційно числяться капеланами, а з іншого – раз на тиждень правлять богослужіння на своїх парафіях із дозволу командирів військових частин.

Теги: православна церква Чернівецька область Буковина Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua