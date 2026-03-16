На Буковині невідомі пошкодили будинок капелана ПЦУ

Інцидент стався в той час, коли капелан перебував у зоні бойових дій

У селі Задубрівка Чернівецького району вчинено напад на будинок капелана Православної церкви, протоієрея Назарія Гагалюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільноту «Буковинський дзвін ПЦУ».

Повідомляється, що невідомі пошкодили вхідні двері на подвір’ї священника. Інцидент стався, коли священнослужитель перебував у складі підрозділу на лінії бойового зіткнення.

Пошкоджені двері будинку фото: Facebook/Буковинський дзвін ПЦУ

Зазначається, що за даним фактом Національна поліція проводить відповідні слідчі дії.

Назарій Гагалюк – військовий капелан із Чернівців, який з 2018 року регулярно їздить на фронт до українських військових. Він проводить літургії, виконує таїнства та надає духовну підтримку захисникам, допомагаючи їм зберігати моральний дух на передовій.

Як повідомляв «Главком», на ресурсі з пошуку вакансій Work.ua було розміщено десяток пропозицій від військових частин та Центру рекрутингу української армії на заповнення посад військових капеланів та їхніх помічників. Зарплата коливається від 15 тис. грн до понад 100 тис. грн у місяць.

Під час аналізу цих оголошень виявлено кілька нюансів: у війську хочуть бачити капеланів із досвідом роботи священнослужителем більше року і вищою духовною освітою. А ще кругом є жорстка вимога – кандидат у капелани не повинен мати жодних зв’язків із релігійними організаціями, афільованими з РПЦ.

У коментарі «Главкому» керівник релігійної організації Української православної церкви Київського патріархату Ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» в Оболонському районі Києва Віктор Мілейко зазначив: серед його знайомих є священники, котрі, з одного боку, офіційно числяться капеланами, а з іншого – раз на тиждень правлять богослужіння на своїх парафіях із дозволу командирів військових частин.