Лінія фронту станом на 4 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 4 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

4 квітня на фронті відбулося 128 бойових зіткнення

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6144 дрони-камікадзе та здійснив 2701 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

4 квітня на фронті відбулося 128 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове. Ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивають два штурми окупантів у районах Платонівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку

Ворог атак не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та в бік Нового Донбасу. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне та Вишневе. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося десять атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Новоселівки, Рибальського та Любицького.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Степове. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Степногірськ та Григорівка.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.

