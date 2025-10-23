Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 282 танки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
  • танків – 11 282 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 33 938 (+24) од.;
  • РСЗВ – 1 525 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 230 (+1) од.;
  • літаків – 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од.;
  • крилаті ракети – 3 880 (+16) од.;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од.;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1338-й день повномасштабної війни в Україні.

