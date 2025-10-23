Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
- танків – 11 282 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од.;
- артилерійських систем – 33 938 (+24) од.;
- РСЗВ – 1 525 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 230 (+1) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од.;
- крилаті ракети – 3 880 (+16) од.;
- кораблі/катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од.;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1338-й день повномасштабної війни в Україні.
