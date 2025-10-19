Головна Країна Події в Україні
Нардеп-військовий розповів, яку тактику НАТО застосовують на полі бою росіяни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Нардеп-військовий розповів, яку тактику НАТО застосовують на полі бою росіяни
Окупанти малими групами просочуються за лінію фронту, між позиціями ЗСУ
фото з відкритих джерел

Окупанти перейняли в росіян спосіб ведення боїв, і досягають успіху

Російська армія на фронті використовує тактику НАТО, і досягає успіху. Таку заяву у програмі «Хід Тузова» зробив військовослужбовець і народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Про це повідомляє «Главком».

Ідеться про те, що окупанти малими групами просочуються за лінію фронту, між позиціями ЗСУ, а опісля намагаються закріпитися. Саме такий спосіб ведення війни росіяни перейняли в Альянсу, стверджує Роман Костенко.

«Раніше росіяни наступали широкую лінію, пробивали фронт за допомогою техніки, таким чином виходили на оперативний простір і наступали. Зараз вони використовують тактику малих груп, і вона показала себе дочить ефективною. Бо в нас не вистачає людей у підрозділах, часто є широкі діри в обороні, куди противник «втягується», – пояснив нардеп.

За словами Костенка, російські військові просочуються, накопичуються, тримають оборону, налагоджують логістику, закріплюються, і наші війська вже нічого не можуть зробити.

Нагадаємо, ворог не припиняє гнати техніку на позиції ЗСУ, що на околицях Добропілля, і за тиждень провів два механізовані штурми в напрямку сіл Володимирівка та Софіївка. Сили оборони кажуть, такої масованої атаки на цьому напрямку не бачили з пів року, бо через навалу дронів з обох боків фронту техніку в боях майже не застосовують. Десантники 82-ї бригади, залучені до штурму Добропільського виступу, називають механізовані атаки росіян не інакше, як останніми спробами пробити коридор до своїх.

Також українські військові продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах в районі Добропілля на Донеччині.

Як відомо, російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти.

