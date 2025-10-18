Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1333-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 жовтня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три штурмових дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни, триває ще два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир та Зарічне.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Агресор 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1333-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони

