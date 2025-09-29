Україна та Данія розпочали спільні антидронові навчання на тлі російських провокацій

Військові відпрацьовуватимуть практичні завдання, аби покращити навички протидії повітряним загрозам

Українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військові, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам. «Такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.