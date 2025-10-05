Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1115250(+870) осіб;
- танків – 11230 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23299 (+1) од;
- артилерійських систем – 33446 (+18) од;
- РСЗВ – 1516 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320);
- крилаті ракети – 3803 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35);
- спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+0).
Нагадаємо, триває 1320-й день повномасштабної війни в Україні.
