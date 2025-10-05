Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1115250(+870) осіб;
  • танків – 11230 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23299 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33446 (+18) од;
  • РСЗВ – 1516 (+1) од;
  • засоби ППО – 1222 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320);
  • крилаті ракети – 3803 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+0).
Нагадаємо, триває 1320-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб окупанти втрати

