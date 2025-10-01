СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС

Унаслідок підриву гідроелектростанції загинули 35 цивільних, а 24 людини зникли безвісти

Служба безпеки зібрала доказову базу на начальника штабу-першого заступника командувача угруповання «Днєпр» збройних сил РФ Володимира Омельяновича, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом. Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди відбувся катастрофічний розлив води, що призвело до загибелі 35 цивільних та зникнення безвісти ще 24 мешканців регіону.

Також через стрімке поширення великих об’ємів води відбулося затоплення 46 населених пунктів і 1 тис. 323 га сільськогосподарських земель на Херсонщині. Серед них – 14 постраждалих громад на тимчасово окупованій території області. Крім цього підрив дамби унеможливив водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

Неконтрольований розлив води затопив 55 тис. га лісу та щонайменше 81 тис. га природно-заповідного фонду і об’єктів промисловості на півдні України. Також утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Омельяновичу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, створивши таким чином нездоланну водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. Це була п’ята за розміром ГЕС в Україні та найбільша за площею мілководдя.

Як повідомлялося, руйнування Каховської ГЕС вплинуло на рівень води в річках, які впадали у водосховище, зокрема Базавлук, Томаківку та Конку, проте системного моніторингу цих змін немає. Водночас еколог, доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк у коментарі «Главкому» пояснив, що зниження рівня води у деяких річках Дніпровського водосховища помилково пов’язують із впливом Каховської ГЕС, хоча насправді причини інші.

До слова, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо обіцяє відновлення Каховського водосховища, однак наголошує, що це можливо лише «після завершення конфлікту». Однак насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.