Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни відкрили нову ділянку для штурмів на Запоріжжі: подробиці від ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни відкрили нову ділянку для штурмів на Запоріжжі: подробиці від ЗСУ
Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні
фото з відкритих джерел

Найбільше противник активний на Гуляйпільському напрямку, поблизу населеного пункту Полтавка

На півдні України, на Запорізькому напрямку, окупанти «відкрили» нову ділянку, де намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, загалом у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами й некерованими авіаційними ракетами, постійно збільшує кількість застосувань дронів-камікадзе. Також ворог за декілька останніх днів у зв’язку з погіршенням погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів.

«Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні, а також витіснити Сили оборони з позицій, які є в цих населених пунктах, та продовжити далі рух у напрямку Степногірська. Крім того, ворог відкрив нову ділянку, де проводить штурмові дії. Це теж неподалік Степногірська, але не з західного боку, а зі сходу. Там населений пункт Степове, де противник за декілька останніх днів провів кілька штурмових дій. Проте всі вони були без результату», – розповів Волошин.

Він додав, що найбільше противник активний на Гуляйпільському напрямку, поблизу населеного пункту Полтавка, який намагається взяти під контроль. Щодня там відбувається 5-7, а то й більше бойових зіткнень. Враховуючи тривалість світлової частини доби, пояснив військовий, бої там тривають весь день та півночі.

Крім того, додав Волошин, непроста ситуація на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Кам’янське, Приморське і Плавні.

Речник зазначив, що якщо окупанти просунуться ближче до Запоріжжя, то отримають змогу застосування додаткових видів озброєння – FPV-дронів, у тому числі на оптоволокні та баражуючих боєприпасів типу «Молнія» і «Ланцет». Мова, зокрема, про плацдарм в районі Степногірська, звідки до Запоріжжя приблизно 20-22 км.

На Придніпровському (Херсонському) напрямку, за словами Волошина, ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ в районі Антонівських мостів – залізничного та автомобільного, а також завдає постійно авіаційних ударів по правобережжю – по Херсону тощо.

Водночас вся острівна зона в дельті Дніпра, стверджує речник, під контролем Сил оборони України. Як пояснив Волошин, росіяни намагаються висадити на певні остови своїх спостерігачів (по одному-два солдати).

«А будувати там якісь серйозні укріплення неможливо: копнув лопатою та відразу поступає вода», – пояснив представник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти військові ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави ГУР, невдоволених війною в оточенні Путіна значно більшає
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
8 вересня, 11:42
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року
6 вересня, 08:45
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11169 танків
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 вересня, 07:39
Ситуація на фронті 11 вересня
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
11 вересня, 23:05
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року
14 вересня, 08:14
У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
13 вересня, 19:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11201 танк
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 вересня, 07:48
Продовольчий дефіцит зростає через намагання росіян стримати ріст цін
На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів
28 вересня, 07:59
Леонтьєв був одним із перших прихильників «Єдиної Росії» на Херсонщині
Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв
1 жовтня, 11:33

Події в Україні

Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля
Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
Росіяни відкрили нову ділянку для штурмів на Запоріжжі: подробиці від ЗСУ
Росіяни відкрили нову ділянку для штурмів на Запоріжжі: подробиці від ЗСУ
Карпати вкрило снігом. У горах Буковини – справжня зима
Карпати вкрило снігом. У горах Буковини – справжня зима
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд
Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі
Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua