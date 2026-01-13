До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)

Росіянин катував та страчував українських військових, яких було взято у полон

Суд зобов'язав до довічного ув'язнення 36-річного російського військовополоненого Сергія Тужилова з позивним «Алтай». Росіянин був засуджений за страту українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення СБУ.

Сергій Тужилов стрілець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. Відомо, що до мобілізації він притягувався до відповідальності за наркозлочини та розбій.

За даними слідства, Сергій Тужилов воював на боці Росії у Вовчанську у 2024 році. Тоді під час штурму росіянин зі своїм поплічником розстріляв українських військових, яких було взято у полон. Окупант здійснив постріл у потилицю українського захисника з табельного автомата.

«Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували. Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли», – повідомили в СБУ. Однак через кілька тижнів після цього ЗСУ ліквідували підрозділ Сергія Тужилова та взяли його у полон.

Росіянина було засуджено за відповідними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, як полонений бурят Іван Хамгушеєв зізнався в розстрілі беззбройного українського військового. Іван Хамгушеєв, убив полоненого українського бійця в Сумській області. Він заявив, що боявся розстрілу своїми ж через невиконання наказу.

Повідомлялося, що Росія системно використовує родичів українських полонених і зниклих безвісти як інструмент психологічного та інформаційного тиску, намагаючись перекласти відповідальність за зриви обмінів на Україну. Через самих полонених або напряму родинам нав’язують наративи про те, що «Україна не хоче забирати своїх» або що «обміни зриває українська сторона».

Раніше «Главком» писав про те, як військовослужбовець 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України з Івано-Франківська Максим Гриник під час першого свого бойового завдання потрапив у російський полон, а відтак – під розстріл. Однак із пораненнями він зумів утекти та вижити.