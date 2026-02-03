Командир ЗСУ розповів про наміри окупантів на Запорізькому напрямку

Командир полку Ахілес пояснив, для чого Росія підбирається до Запоріжжя

Росіянам не вдасться знищити Запоріжжя зброєю. Однак окупанти прагнуть наблизитися до міста. Про це висловився командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу, пише «Главком».

Юрій Федоренко пояснив, чому Запоріжжя цікавить Росію. «Запоріжжя, воно водночас є величезним промисловим осередком нашої держави, де розташована чимала кількість підприємств, які працюють загалом на економіку України, а також частково обслуговують і військово-промисловий комплекс», – пояснив військовий.

Командир полку «Ахіллес» прокоментував нинішню ситуацію на фронті, зокрема напрямок у Запорізькій області. Наразі російська армія має певний успіх на цьому напрямку, але ЗСУ працюють над цим: «Противник мав частковий тактичний успіх. Зараз лінія бойового зіткнення переважно призупинилася з погляду на просування противника, завдяки протидії Сил оборони. Підрозділи роблять максимум для того, щоб зупинити просування повною мірою, і де буде передумова – покращити свій стан та положення».

Юрій Федоренко пояснив, чого саме прагне ворог у напрямку Запоріжжя. «Місто Запоріжжя доволі велике за своїми розмірами й знищити його повною мірою ракетним озброєнням або «Шахедами» противнику точно не вдасться. Для цього ворогу треба сформувати передумову, аби наблизитися до міста так, щоб взяти його під вогневий контроль системами реактивного вогню та артилерією. Ось чого прагне противник», – пояснив командир.

Військовий також вважає, що окупантам найближчим часом не вдасться вийти «дистанцію вогневого ураження завдяки ствольній артилерії».

Нагадаємо, що Росія продовжує атакувати Запоріжжя. 1 лютого росіяни атакували Запоріжжя дроном. Під час повітряної тривоги пролунав вибух. Було афіксовано влучання у пологовий будинок.

Також увечері 29 січня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста. Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.

Раніше «Главком» повідомляв, що російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.