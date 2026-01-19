Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 19 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 19 січня втратила:
- особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб.
- танків – 11 573 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 333 (+39) од.
- РСЗВ – 1 617 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1426-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0