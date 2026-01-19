Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 573 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 19 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб.
  • танків – 11 573 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 333 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 617 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 278 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.
  • спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.
Втрати ворога у війні станом на 19 січня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 19 січня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1426-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна військова техніка Генштаб

Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2026
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
