Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія зіткнулася з браком людей у війську: причина

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкртих джерел

Росія зіткнулася зі скороченням темпів набору контрактників до армії на тлі значних втрат на фронті та зростаючих проблем із поповненням особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Аналіз відкритих джерел свідчить про подальше зниження темпів рекрутингу до російської армії. Аналітики звернули увагу на дослідження економіста Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, оприлюднене 12 квітня.

Згідно з його оцінками, у першому кварталі 2026 року Росія могла набирати 800-1000 контрактників на день. Для порівняння, у той самий період 2025 року цей показник становив 1000-1200 осіб щодня. Таким чином, темпи набору впали приблизно на 20%.

Попри спроби стимулювати вербування, зокрема через підвищення одноразових виплат за підписання контракту, ситуація не покращилася. У деяких регіонах РФ розмір таких бонусів досяг рекордних рівнів, а в середньому у березні 2026 року становив близько 1,47 млн рублів.

Водночас, за оцінками на основі даних Міністерства фінансів РФ, у першому кварталі 2026 року держава могла виплатити компенсації сім’ям близько 25 тисяч загиблих військових. Це перевищує показники аналогічного періоду попереднього року.

Українські джерела також повідомляють про відставання темпів набору від рівня втрат на фронті. Крім того, фіксуються ознаки активізації прихованої мобілізації та залучення стратегічних резервів.

Окремо аналітики зазначають, що в щонайменше 12 регіонах Росії підвищили бонуси за підписання контракту, а також посилили тиск на підприємства та навчальні заклади для збільшення кількості новобранців.

Нагадаємо, що федеральний бюджет Росії у перші два місяці 2026 року зафіксував значний дефіцит, який перевищив річні плани. За оцінками української розвідки, розрив між доходами і витратами виявився більшим, ніж офіційно заявляє російська влада. При цьому спостерігається суттєва різниця у звітності між різними держорганами РФ, що може свідчити про проблеми з обліком або завищення доходів. Ключовим фактором погіршення ситуації стало різке падіння нафтогазових надходжень, тоді як витрати, зокрема на оборону та безпеку, залишаються високими.

Теги: росія окупанти війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua