Росія зіткнулася з браком людей у війську: причина

У РФ сповільнився набір до армії через численні втрати на фронті

Темпи набору впали попри мільйонні виплати, а втрати на фронті продовжують зростати

Росія зіткнулася зі скороченням темпів набору контрактників до армії на тлі значних втрат на фронті та зростаючих проблем із поповненням особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Аналіз відкритих джерел свідчить про подальше зниження темпів рекрутингу до російської армії. Аналітики звернули увагу на дослідження економіста Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, оприлюднене 12 квітня.

Згідно з його оцінками, у першому кварталі 2026 року Росія могла набирати 800-1000 контрактників на день. Для порівняння, у той самий період 2025 року цей показник становив 1000-1200 осіб щодня. Таким чином, темпи набору впали приблизно на 20%.

Попри спроби стимулювати вербування, зокрема через підвищення одноразових виплат за підписання контракту, ситуація не покращилася. У деяких регіонах РФ розмір таких бонусів досяг рекордних рівнів, а в середньому у березні 2026 року становив близько 1,47 млн рублів.

Водночас, за оцінками на основі даних Міністерства фінансів РФ, у першому кварталі 2026 року держава могла виплатити компенсації сім’ям близько 25 тисяч загиблих військових. Це перевищує показники аналогічного періоду попереднього року.

Українські джерела також повідомляють про відставання темпів набору від рівня втрат на фронті. Крім того, фіксуються ознаки активізації прихованої мобілізації та залучення стратегічних резервів.

Окремо аналітики зазначають, що в щонайменше 12 регіонах Росії підвищили бонуси за підписання контракту, а також посилили тиск на підприємства та навчальні заклади для збільшення кількості новобранців.

Нагадаємо, що федеральний бюджет Росії у перші два місяці 2026 року зафіксував значний дефіцит, який перевищив річні плани. За оцінками української розвідки, розрив між доходами і витратами виявився більшим, ніж офіційно заявляє російська влада. При цьому спостерігається суттєва різниця у звітності між різними держорганами РФ, що може свідчити про проблеми з обліком або завищення доходів. Ключовим фактором погіршення ситуації стало різке падіння нафтогазових надходжень, тоді як витрати, зокрема на оборону та безпеку, залишаються високими.