Уночі окупанти вдарили по Україні сотнями дронів: зафіксовано влучання

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Наслідки удару РФ по Одесі
фото: ДСНС Одещини

Протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА

У ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 210 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 1 травня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки. 

