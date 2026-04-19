Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення

Із точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно

Відчуття нескінченності подій є ілюзорним і характерним для тих, хто перебуває в епіцентрі змін

Чи може війна тривати вічно? З погляду фізики відповідь однозначна: ні. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю tsn.ua розповів популяризатор науки, фізик доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Висоцький. Він пояснив, чому будь-які нерівноважені процеси, якими б виснажливими вони не здавалися, мають свій логічний фінал.

За словами Михайла Висоцького, усе у Всесвіті підпорядковується законам фізики, які заперечують існування вічних процесів. Навіть якщо людям, що перебувають усередині подій, здається, що конфлікт триватиме нескінченно – це лише суб’єктивне сприйняття.

«Будь-який нерівноважений процес завжди має своє завершення. Вічних процесів не буває. Навіть існування космосу не вічне – колись і він загине. З точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно», – пояснює науковець.

Фізик зазначає, що відчуття нескінченності подій є ілюзорним і характерним для тих, хто перебуває в епіцентрі змін. Насправді ж природа влаштована так, що будь-яка система прагне завершення свого циклу.

Попри те, що закони фізики діють однаково як на хороші, так і на погані події, у контексті війни науковець вбачає в цьому позитивний аспект.

На завершення розмови експерт висловив сподівання, що після завершення нинішнього важкого періоду для українців нарешті розпочнеться «щось гарне».

