Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення

Надія Карбунар
Із точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно
фото з відкритих джерел

Відчуття нескінченності подій є ілюзорним і характерним для тих, хто перебуває в епіцентрі змін

Чи може війна тривати вічно? З погляду фізики відповідь однозначна: ні. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю tsn.ua розповів популяризатор науки, фізик доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Висоцький. Він пояснив, чому будь-які нерівноважені процеси, якими б виснажливими вони не здавалися, мають свій логічний фінал.

За словами Михайла Висоцького, усе у Всесвіті підпорядковується законам фізики, які заперечують існування вічних процесів. Навіть якщо людям, що перебувають усередині подій, здається, що конфлікт триватиме нескінченно – це лише суб’єктивне сприйняття.

«Будь-який нерівноважений процес завжди має своє завершення. Вічних процесів не буває. Навіть існування космосу не вічне – колись і він загине. З точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно», – пояснює науковець.

Фізик зазначає, що відчуття нескінченності подій є ілюзорним і характерним для тих, хто перебуває в епіцентрі змін. Насправді ж природа влаштована так, що будь-яка система прагне завершення свого циклу.

Попри те, що закони фізики діють однаково як на хороші, так і на погані події, у контексті війни науковець вбачає в цьому позитивний аспект.

На завершення розмови експерт висловив сподівання, що після завершення нинішнього важкого періоду для українців нарешті розпочнеться «щось гарне».

Нагадаємо, Герой України, полковник, заступник командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ Павло Розлач вважає, що перемир’я у війні між Україною та Росією можливе лише за умов політичних домовленостей і посилення економічного тиску на країну-агресорку. Важливу роль у цьому відіграють удари по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробній галузі.

До слова, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Чому війна обов'язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
Уряд виділив 700 млн грн на сучасні освітні простори: які школи отримають
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
