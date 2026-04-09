Лінія фронту станом на 9 квітня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару – скинув 125 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6483 дронів–камікадзе та здійснив 2566 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

9 квітня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 76 окупантів та 33 – поранено, знищено наземний роботизований комплекс, одне укриття особового складу, чотири антени зв’язку, сім одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, шість пунктів управління БпЛА та 37 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 118 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував шість разів, у районі Петропавлівки, Новоосинового та в бік Лиману. Одна атака ворога триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів, в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку

Противник один раз намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. Одна атака триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Андріївки-Клевцового. Одна штурмова дія триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля. П’ять атак триває.

Нагадаємо, триває 1506-й день повномасштабної війни в Україні.