Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Ганжа: 75-річна жінка у важкому стані, інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно
Кількість поранених внаслідок удару російської армії по житловому будинку в Павлограді зросла до 12 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 75-річна жінка госпіталізована у важкому стані – медики надають їй необхідну допомогу. Решта постраждалих отримали медичну допомогу й продовжать лікування амбулаторно.
«У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно», – повідомив Ганжа.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося про чотирьох поранених – 13-річного хлопця та трьох чоловіків. Пізніше число постраждалих зросло до п'яти, коли до лікарні доставили 75-річну жінку. Станом на вечір 10 червня кількість поранених досягла 12 осіб.
Внаслідок удару в Павлограді постраждав багатоповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Це вже не перша атака на місто: на початку червня ворожий безпілотник також влучив у багатоповерхівку в Павлограді.
Нагадаємо, у травні 2026 року Росія завдала удару по Дніпру та Павлограду: тоді дрон влучив у багатоповерхівку в Павлограді, а за кілька годин ракети вдарили по Дніпру. Кількість поранених тоді досягла 10 осіб.
Коментарі — 0