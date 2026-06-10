Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12

Ганжа: 75-річна жінка у важкому стані, інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно

Кількість поранених внаслідок удару російської армії по житловому будинку в Павлограді зросла до 12 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 75-річна жінка госпіталізована у важкому стані – медики надають їй необхідну допомогу. Решта постраждалих отримали медичну допомогу й продовжать лікування амбулаторно.

«У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно», – повідомив Ганжа.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про чотирьох поранених – 13-річного хлопця та трьох чоловіків. Пізніше число постраждалих зросло до п'яти, коли до лікарні доставили 75-річну жінку. Станом на вечір 10 червня кількість поранених досягла 12 осіб.

Внаслідок удару в Павлограді постраждав багатоповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Це вже не перша атака на місто: на початку червня ворожий безпілотник також влучив у багатоповерхівку в Павлограді.

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фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у травні 2026 року Росія завдала удару по Дніпру та Павлограду: тоді дрон влучив у багатоповерхівку в Павлограді, а за кілька годин ракети вдарили по Дніпру. Кількість поранених тоді досягла 10 осіб.