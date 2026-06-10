Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Наслідки ворожої атаки на Павлоград
фото: Прокуратура України

Ганжа: 75-річна жінка у важкому стані, інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно

Кількість поранених внаслідок удару російської армії по житловому будинку в Павлограді зросла до 12 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 75-річна жінка госпіталізована у важкому стані – медики надають їй необхідну допомогу. Решта постраждалих отримали медичну допомогу й продовжать лікування амбулаторно.

Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12 фото 1

«У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно», – повідомив Ганжа.

Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12 фото 2

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про чотирьох поранених – 13-річного хлопця та трьох чоловіків. Пізніше число постраждалих зросло до п'яти, коли до лікарні доставили 75-річну жінку. Станом на вечір 10 червня кількість поранених досягла 12 осіб.

Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12 фото 3

Внаслідок удару в Павлограді постраждав багатоповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Це вже не перша атака на місто: на початку червня ворожий безпілотник також влучив у багатоповерхівку в Павлограді.

4 фото
На весь екран
фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у травні 2026 року Росія завдала удару по Дніпру та Павлограду: тоді дрон влучив у багатоповерхівку в Павлограді, а за кілька годин ракети вдарили по Дніпру. Кількість поранених тоді досягла 10 осіб.

Читайте також:

Теги: пожежа росія окупанти прокуратура армія Дніпропетровщина будинок місто безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни звернулися по допомогу до Пекіна
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
19 травня, 10:10
Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
23 травня, 14:01
У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
15 травня, 16:54
Представника віє ЄС не обрано, бо Росія не виявляє жодного бажання вести конструктивний діалог
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
26 травня, 17:37
Звільнення від ПДВ для НРК діятиме до припинення воєнного стану
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
28 травня, 15:46
Так виглядає «ручний» пристрій «Кракен» – ноу-хау полтавців
Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів
29 травня, 16:52
Росіяни завдали удару по житловому сектору Шостки
Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
31 травня, 09:05
Росія перейменувала одну зі своїх найвідоміших бойових машин
Термінатор став Спиридоном. Росія перейменовує свою військову техніку
2 червня, 18:39
Турецьке судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, 29 травня 2026 року
Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі
Вчора, 19:42

Події в Україні

Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Загинув адміністратор Z-каналу, який публікував відео вбивств херсонців
Загинув адміністратор Z-каналу, який публікував відео вбивств херсонців
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026
Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток
Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток
Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем
Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua