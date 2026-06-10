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Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
Пошкоджений автомобільний міст у районі Чонгара на адмінмежі між окупованою Херсонщиною та Кримом
фото з відкритих джерел

Аналітики: виведення мосту з ладу запускає ланцюгову реакцію і садить угруповання РФ «на голодний пайок»

Два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара, завдані Силами оборони 7 та 9 червня, є частиною системної блокади окупованого півдня України. Виведення переправи з ладу обмежує центральний маршрут постачання РФ із Криму і запускає ланцюгову реакцію, яка б'є по всій логістичній мережі окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків DeepState.

Чотири маршрути — і всі під загрозою

Російська військова логістика між Кримом та окупованим півднем спирається на чотири основні напрямки. Удари по кожному з них поступово стискають петлю навколо угруповання РФ.

  • Чонгар – центральний і найзручніший маршрут. Саме через нього проходить нова траса Р-280, що з'єднує Ростов-на-Дону із Сімферополем. Після ударів 7 і 9 червня рух мостом повністю перекрито. Старий автомобільний міст непридатний для використання, залізничний – у районі станції «Сиваш» – має обмежену пропускну спроможність через попередні пошкодження.
  • Арабатська стрілка – альтернативний маршрут через два мости біля Генічеська, які також неодноразово зазнавали ударів і перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Надмірне логістичне навантаження додатково руйнує дорожнє покриття.
  • Керченська протока – сполучає Крим із материковою Росією, але через постійну загрозу ударів, затримки і обмежену пропускну здатність не може повноцінно замінити сухопутні маршрути.
  • Перекопський перешийок – обхідний шлях, на який окупанти змушені перекидати вантажопотік. Використання цього маршруту збільшує логістичне плече приблизно на 100 км, підвищує витрати пального та зношеність техніки. Водночас він потрапляє у зону досяжності для широкого спектру озброєння Сил оборони.
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState фото 1
фото: Deep State

«Азов» тисне з іншого боку

Блокада діє не лише з боку Криму. Бійці «Азову» взяли під вогневий контроль трасу Таганрог–Маріуполь–Волноваха – один із найкоротших шляхів «сухопутного коридору» з Росії на окуповані території. Перерізання цього маршруту суттєво ускладнює постачання угруповання РФ на південному напрямку фронту.

Аналітики DeepState наголошують: масштабування блокади здатне суттєво змінити перебіг бойових дій на півдні. При цьому вони застерігають від ейфорії –  мости можна відновити, і окупанти вже розпочали ремонтні роботи. Однак Сили оборони продемонстрували можливість контролювати все, що рухається по цих маршрутах.

За даними аналітиків, для ударів по Чонгару 7 червня вперше бойово застосували дрон-камікадзе «Бегемот» – розробку компаній GLEFA та Culver Aerospace. Він належить до класу middle strike і здатний уражати цілі на відстані до 300 км.

Нагадаємо, вночі проти 7 червня 2026 року підрозділи центру мультидоменних операцій «Фаланга» та 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 завдали першого удару по Чонгарському мосту. «Главком» писав про деталі тієї атаки. Повторний удар 9 червня повністю вивів переправу з ладу – про це також повідомляв «Главком».

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Теги: Крим окупанти Азов Херсонщина окуповані території міст озброєння DeepState

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