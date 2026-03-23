Запеклі бої по всій лінії фронту. Сирський повідомив, де РФ наступає найактивніше

Головнокомандувач зазначив, що за чотири дні противник провів понад 600 штурмів

Протягом чотирьох діб, із 17 до 20 березня 2026 року, російські загарбники намагалися прорвати оборону українських військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Як повідомив генерал, загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника.

«Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів. Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень», – каже він.

Головком наголосив, що попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Сирський додав, що на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

За словами генерала, окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії.

«Командування військ РФ кинуло у «м’ясні штурми» десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими. Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння», – розповів він.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Сили оборони готові до збільшення інтенсивності наступу росіян, тож «прийняли необхідні управлінські рішення». За його словами, війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами.

Нагадаємо, триває 1489-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 134 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.