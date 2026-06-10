Загинув адміністратор Z-каналу, який публікував відео вбивств херсонців

Адміністратор каналу підтверджував вбивства перехожих і оголошував «законними цілями» транспорт, магазини та ринки Херсона

У Z-каналі «От Мариуполя до Карпат», пов'язаному з підрозділом «Ескадрон» 18-ї загальновійськової армії РФ, повідомили про загибель одного з адміністраторів. За даними видання ASTRA, ним міг бути Олександр Шептура – заступник міністра внутрішніх справ так званої «ДНР» і начальник УБОП, якому Путін у 2023 році присвоїв звання генерал-майора поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ASTRA.

Канал оголосив про загибель адміністратора

10 червня адміністратори каналу написали: «Господь забирає найкращих із найкращих. У нас на каналі величезне горе. Бути воїном – жити вічно. Пробач нас усіх, брате». Ні ім'я загиблого, ні обставини його смерті у дописі не уточнювалися. Однак у коментарях користувачі вказують, що йдеться про Олександра Шептуру.

Олександр Шептура під час призначення т.в.о. керівника управління карного розшуку на Донеччині Фото: donbass-info

Шептура – уродженець Донецька, колишній підполковник української міліції, який 2014 року перейшов на бік окупантів. У структурах так званої «ДНР» він очолював управління з боротьби з організованою злочинністю (УБОП) і дослужився до посади заступника міністра внутрішніх справ. Ім'я Шептури фігурувало в матеріалах Донецької прокуратури про викрадення та катування людей в окупованому Донецьку, зокрема – утримання цивільних у катівнях з метою отримання викупу. У 2023 році Путін присвоїв йому звання генерал-майора поліції – відповідний указ без коментарів опублікували і в самому каналі «От Мариуполя до Карпат». За даними ASTRA, Шептура зареєстрований у Ростові-на-Дону. Покровський відділ поліції ГУНП у Донецькій області оголосив його у розшук – за участь у незаконних збройних формуваннях.

Канал з відео вбивств мирних жителів

Напередодні ASTRA звернула увагу на публікацію того ж каналу, де показано, як російський безпілотник скидає боєприпаси на перехожого в Херсоні. Автори каналу написали, що самі вирішують, кому ходити вулицями, а кому – ні.

Це не поодинокий випадок. У травні канал розмістив відео удару російських дронів по автомобілях місії ООН у Херсоні, але згодом видалив публікацію. Раніше Z-канал також підтверджував терор мирного населення Херсона і оголошував «законними цілями» весь транспорт, магазини та ринки міста.

До слова, у 2025 році незалежна міжнародна комісія ООН визнала систематичні атаки Росії дронами на цивільних у Херсонській області воєнними злочинами. Комісія зафіксувала, що з липня 2024 року внаслідок таких ударів загинуло майже 150 мирних жителів.

Нагадаємо, у травні 2026 року Росія атакувала гуманітарну місію ООН у Херсоні: безпілотники влучили в автомобіль, де перебували керівник місії та восьмеро співробітників організації. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив, що окупанти знали, по кому запускали дрони. До слова, «Главком» писав також про удар російського дрона по маршрутці в Херсоні – тоді були загиблі та поранені.