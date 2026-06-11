Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону
Перший антидроновий коридор з'явився навесні 2025 року в прикордонні Сумщини
фото ілюстративне

Романюк: Волинь – одна з найкраще підготовлених прикордонних областей України

У Шацькій громаді, що межує з Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки – конструкції для фізичного перехоплення та заплутування безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Волинської ОВА Романа Романюка.

Антидронові сітки стануть одним із нових елементів системи безпеки регіону. За словами голови Волинської ОВА, ризики з боку Білорусі зберігаються, тому область продовжує системно нарощувати оборонні заходи.

Встановлення сіток обговорювали 8 червня під час зустрічі Романюка з секретарем Шацької селищної ради Богданом Тимошуком. Розмова зосередилася на ситуації на українсько-білоруському кордоні та готовності регіону до можливих загроз. Голова ОВА нагадав, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до повномасштабного вторгнення. Нині в області облаштовані інженерні загородження та укріплені позиції.

«Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати», – зазначив Роман Романюк.

Антидронові сітки: від фронту до прикордоння

Захист доріг сітками від безпілотників набирає обертів в Україні з 2025 року. Перший антидроновий коридор з'явився навесні того ж року в прикордонні Сумщини, а вже від середини весни досвід масштабували на головні логістичні шляхи по всьому фронту. На цей напрямок із державного бюджету виділено 1,6 млрд гривень – лише у лютому 2026 року темпи будівництва зросли у 2,5 раза: з 5 до 12 кілометрів на добу.

Антидронові сітки знижують ефективність атак FPV-дронів і забезпечують безпечніше пересування транспорту. У прифронтових громадах цивільна інфраструктура здебільшого досі незахищена: за даними дослідження «Главкома», основними перешкодами є висока вартість і відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. Волинська ОВА, натомість, діє на випередження – встановлення сіток ініціюють на регіональному рівні ще до появи безпосередньої загрози.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Шацька громада розташована за 7 км від кордону з Білоруссю. Ризики на цьому напрямку залишаються актуальними: у травні 2026 року стало відомо, що Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун пояснив, що більшість закритих районів розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. На його думку, Білорусь і Росія можуть свідомо формувати атмосферу постійної військової загрози на північному напрямку – без наміру переходити до негайних активних дій.

На літній сезон поліція та Національна гвардія посилять заходи безпеки в Шацькій громаді – одному з найпопулярніших курортних регіонів України з 23 озерами, зокрема найглибшим у країні – Світязем. Поблизу озера чергуватимуть додаткові патрулі поліції та Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Волинь готується до кругової оборони та можливої евакуації у разі вторгнення: кордон із Білоруссю у межах Волинської області максимально укріплений, а на суміжних територіях визначені місця для евакуації населення.

Читайте також:

Теги: Луцьк перехоплення Білорусь оборонна реформа Волинська область інфраструктура громада фінансування роман кордон росія поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
18 травня, 09:16
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
15 травня, 19:31
Білорусь перекрила ліси біля України, Польщі та Литви
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі
18 травня, 16:59
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
18 травня, 21:21
Берлін різко відреагував на російські заклики до іноземних посольств залишити Київ
Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
26 травня, 18:09
Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними
Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги в Лізі чемпіонів
31 травня, 05:01
У 2026 році оборонні витрати Литви становитимуть 5,38% ВВП – близько 4,79 млрд євро
Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону
6 червня, 01:00
Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука»
Фонд держмайна знайшов, кому передати «трубу Медведчука»
9 червня, 23:40
17 червня 2024 року Рушаков підписав контракт з Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни Росії проти України
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
29 травня, 10:50

Події в Україні

На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону
На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону
Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
Загинув адміністратор Z-каналу, який публікував відео вбивств херсонців
Загинув адміністратор Z-каналу, який публікував відео вбивств херсонців
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026
Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток
Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua