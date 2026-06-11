На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону

Романюк: Волинь – одна з найкраще підготовлених прикордонних областей України

У Шацькій громаді, що межує з Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки – конструкції для фізичного перехоплення та заплутування безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Волинської ОВА Романа Романюка.

Антидронові сітки стануть одним із нових елементів системи безпеки регіону. За словами голови Волинської ОВА, ризики з боку Білорусі зберігаються, тому область продовжує системно нарощувати оборонні заходи.

Встановлення сіток обговорювали 8 червня під час зустрічі Романюка з секретарем Шацької селищної ради Богданом Тимошуком. Розмова зосередилася на ситуації на українсько-білоруському кордоні та готовності регіону до можливих загроз. Голова ОВА нагадав, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до повномасштабного вторгнення. Нині в області облаштовані інженерні загородження та укріплені позиції.

«Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати», – зазначив Роман Романюк.

Антидронові сітки: від фронту до прикордоння

Захист доріг сітками від безпілотників набирає обертів в Україні з 2025 року. Перший антидроновий коридор з'явився навесні того ж року в прикордонні Сумщини, а вже від середини весни досвід масштабували на головні логістичні шляхи по всьому фронту. На цей напрямок із державного бюджету виділено 1,6 млрд гривень – лише у лютому 2026 року темпи будівництва зросли у 2,5 раза: з 5 до 12 кілометрів на добу.

Антидронові сітки знижують ефективність атак FPV-дронів і забезпечують безпечніше пересування транспорту. У прифронтових громадах цивільна інфраструктура здебільшого досі незахищена: за даними дослідження «Главкома», основними перешкодами є висока вартість і відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. Волинська ОВА, натомість, діє на випередження – встановлення сіток ініціюють на регіональному рівні ще до появи безпосередньої загрози.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Шацька громада розташована за 7 км від кордону з Білоруссю. Ризики на цьому напрямку залишаються актуальними: у травні 2026 року стало відомо, що Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун пояснив, що більшість закритих районів розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. На його думку, Білорусь і Росія можуть свідомо формувати атмосферу постійної військової загрози на північному напрямку – без наміру переходити до негайних активних дій.

На літній сезон поліція та Національна гвардія посилять заходи безпеки в Шацькій громаді – одному з найпопулярніших курортних регіонів України з 23 озерами, зокрема найглибшим у країні – Світязем. Поблизу озера чергуватимуть додаткові патрулі поліції та Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Волинь готується до кругової оборони та можливої евакуації у разі вторгнення: кордон із Білоруссю у межах Волинської області максимально укріплений, а на суміжних територіях визначені місця для евакуації населення.