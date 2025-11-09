Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 27 авіаційних ударів, скинули 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1423 дронів-камікадзе та здійснили 2681 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 листопада станом на 22:00 відбулося 248 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 75 окупантів, з яких 43 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три мотоцикли, один БпЛА, два наземні роботизовані комплекси, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також уражено три автомобілі, два укриття для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три бойових зіткнення. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 132 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 23 рази атакував у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 20 штурмових дій у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровин Яр, Дробишеве.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог 13 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші воїни відбили дві ворожі наступальні дії, у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 27 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 87 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Під авіаційними ударами опинилися Покровське, Радісне та Нове Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Авіаудару зазнало Добропілля.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Від початку доби відбулося вісім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. Противник завдав авіаударів по Лук’янівському та Степногірську.

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1355-й день повномасштабної війни в Україні.

