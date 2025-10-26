Головна Країна Події в Україні
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Ігор та Сава перебували на позиціях два місяці
фото: скріншот із відео

Двоє військових 93-ї бригади за допомогою мінометників та дронарів утримували значну ділянку фронту

Ігор та Сава, піхотинці 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, за два місяці перебування на позиціях змогли ліквідувати в контактних боях три десятки російських окупантів. Таким чином військові разом із сусідньою позицією і за допомогою мінометників та дронарів утримували значну ділянку фронту на напрямку Костянтинівки. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, яке бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

У перший місяць, як стверджують бійці, на позиціях було тихо. Щоправда, скиди з дронів спонукали їх полибити позицію і вирити підземний тунель для більшої безпеки.

Потім на ділянку почали заходити окупанти. «Двоєчками-трієчками йшли по «відкритці», – згадують піхотинці.

У першому бою Ігор, подолавши страх, поклав одразу трьох росіян. «Пообіцяв своєму побратиму у бою добути російський автомат АК-12, і таки добув!» Пізніше воїни затрофеїли ще два подібних автомати, одним із яких воювали, а інший відправили «на велику землю» дроном «Вампір».

Далі Ігор почав відчувати, що контактні бої йому подобаються. А Сава, як більш досвідчений воїн, застерігав: «Не входи в кураж, бо можеш під адреналіном горя наробити».

Окупанти все йшли, а хлопці продовжували їх кришити й забирати трофеї. Скоро у їхньому бліндажі значно поменшало місця через склад трофейного БК та озброєння.

В один із днів росіяни спробували штурмувати їхній бліндаж.

«Закинули гранату у бліндаж, прострелили рюкзак з павербанками і БК. Воно загорілося, ми начали тушить. Чуть не вчаділи! А коли ще БКшка розривається над головою, як попкрорн, то взагалі!», – згадує Ігор.

На щастя, бійці встигли покликати на допомогу дронарів, і ті знищили ворога. «Стрес був такий, що сутки не їли. І не спали сутки», – кажуть піхотинці.

Коли на позицію прийшла заміна, окупанти знову почали штурмувати. У перестрілці куля прошила Саві фліску та бойову сорочку.

«Я кажу, Сава, я в шоці, шальна пролетіла і не зачепила!», – радів Ігор.

Нагадаємо, передова лінія бойового зіткнення український військових та російських окупантів кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко. За його словами, відкриті траншеї стали безглуздими, оскільки їх швидко знищують, а натомість з'явилася складна мережа глибоко замаскованих позицій. 

Також офіцер сформованого українськими націоналістами батальйону «Свобода», що у складі бригади Нацгвардії «Рубіж» Андрій Іллєнко розповів про ілюзію швидкого закінчення війни.

Теги: окупанти військові Холодний Яр озброєння відео росіяни

